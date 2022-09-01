رئيس اتحاد الصناعيين الايطاليين يدعو لوضع سقف لسعر الغاز على المستوى الوطني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا رئيس اتحاد الصناعيين الايطاليين، كارلو بونومي إلى وضع سقف لسعر الغاز الطبيعي على المستوى الوطني نظرا لتعذر وضعه على المستوى الاوروبي في الوقت الراهن.

وقال بونومي، في مقابلة إذاعية الخميس “بالتأكيد على المدى القصير نحن بحاجة إلى سقف لسعر الغاز. سيكون من الأفضل القيام بذلك على المستوى الأوروبي، ولكن إذا لم يكن ممكنًا، فيجب وضعه على المستوى الوطني” على غرار إسبانيا والبرتغال حيث “تقلص سعر الغاز إلى النصف تقريبا” مقارنة بإيطاليا.

ونوه رئيس اتحاد الصناعيين بأنه “بمجرد أن أظهرت ألمانيا بوادر انفتاح بشأن وضع سقف للأسعار، انخفض السعر من 308 يورو إلى 254 يورو”. وأضاف “علاوة على ذلك، من الضروري تعليق نظام تداول الانبعاثات (ETS) مؤقتًا، وهي الآلية الأوروبية لشراء الشهادات الخضراء وفوق كل شيء، يجب على أوروبا أن تضمن عدم شراء هذه الشهادات في الأسواق للمضاربة بها”.

وشدد بونومي على أنه يتعين أيضا “فك القيود البيروقراطية على مصادر الطاقة المتجددة والتي أبقت 400 محطة توليد معطلة. كما يجب فك ربط سعر الغاز بسعر الكهرباء”. كما دعا رئيس اتحاد الصناعيين إلى “فتح نقاش جدي” فيما يتعلق بالطاقة النووية في إيطاليا فـ”بعد خمسة وثلاثين عامًا، تغيرت التقنيات وينبغي معرفة ما إذا كانت آمنة اليوم”، ملفتا في ذات الوقت إلى أن “فرنسا لديها 56 مفاعلًا وهي قريبة جدًا منّا”.