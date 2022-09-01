وزير الثقافة الايطالي: دعمنا أوكرانيا لترشيح مدينة وميناء أوديسا لقائمة اليونسكو للتراث

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلن وزير الثقافة في الحكومة الايطالية، داريو فرانشيسكيني أنه بفضل دعم سلطات بلاده سيتم ترشيح مدينة وميناء أوديسا لقائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقال فرانشيسكيني في تصريح من مدينة البندقية الخميس، تزامنا مع افتتاح مهرجان المدينة السينمائي المتضامن في دورة هذا العام مع الشعب الأوكراني، “مشروع الترشح الذي سعت إليه أوكرانيا بقوة حصل على دعم الحكومة الإيطالية، بالتعاون الوثيق بين وزارة الخارجية ووزارة الثقافة التي أتاحت الموارد المالية والبشرية لصياغة الوثائق. وشهدت طاولة التنسيق لمتابعة الأنشطة مشاركة خبراء إيطاليين من مكتب اليونسكو للأمانة العامة لوزارة الثقافة الذين تعاونوا، بدعم من خبراء خارجيين، مع الفريق الأوكراني في جميع الأنشطة ذات الصلة”.

واشارت وزارة الثقافة في مذكرة بهذا الصدد إلى أن “العمل على صياغة ترشيح مدينة وميناء أوديسا لإدراجهما في قائمة التراث العالمي قد اكتمل وتم إعداده وفقًا لما يسمى الإجراء الطارئ”. وأضافت “ستسلم أوكرانيا لليونسكو الوثائق لتقييمها من قبل الهيئات الاستشارية” ومن ثمّ “دعوة لجنة التراث العالمي الخامسة والأربعين لإبداء الراي على إدراج الموقع في القائمة المرموقة”.