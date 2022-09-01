مصادر: إيطاليا بصدد تقليص ساعات تشغيل مشعات التدفئة لترشيد استهلاك الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر وزارية بأن الحكومة الإيطالية تعمل على مرسوم لترشيد استهلاك الطاقة يتضمن تقليص ساعات تشغيل مشعات التدفئة في اليوم بساعة واحدة بدءًا من شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم، وبدرجة حرارة واحدة أقل عن تلك المعتادة في السنوات الماضية.

وبحسب تلك المصادر، فإن هذه هي إحدى الإجراءات التي أعلنها وزير التحول البيئي، روبرتو تشينغولاني خلال اجتماع مجلس الوزراء.

كما استبعدت المصادر عودة التلاميذ لنظام الدراسة عن بعد لترشيد لخفض استهلاك الطاقة في المباني الدراسية.

في غضون ذلك، تعمل الحكومة على مرسوم جديد لمساعدة الشركات والأسر بشأن فواتير الطاقة الآخذة في الارتفاع.