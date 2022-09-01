الرئيس الاوكراني يدعو إسرائيل للانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي عن إجراء “أول مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل الجديد يائير لابيد”. وكتب الخميس في تغريدة على منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي “أعول على انضمام بلاده إلى العقوبات المفروضة على روسيا وتقديم المساعدة العملية لأوكرانيا في مواجهة عدوان الاتحاد الروسي”.

وبدوره، أعلن لابيد أنه تقدم بالتهنئة إلى زيلينسكي “بمناسبة عيد الاستقلال الحادي والثلاثين لأوكرانيا الأسبوع الماضي”، متحدثا عن “علاقات طويلة الأمد تربط إسرائيل وأوكرانيا”.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي المؤقت “نأمل أن نرى نهاية للحرب قريبًا وأن يعيش الأوكرانيون في سلام ورخاء”.