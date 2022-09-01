بوريل: حالة حقوق الإنسان في شينجيانغ تتطلب اهتمامًا عاجلاً من قبل الحكومة الصينية والأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن الترحيب بإصدار التقرير الاممي الخاص حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم في الصين، أمس الأربعاء، بعد زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في أيار/مايو الماضي.

وأشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل في تصريح صحفي الخميس إلى أن “تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يؤكد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في شينجيانغ، والتي قد تشكل، وفقًا للتقرير، جرائم دولية، لا سيما جرائم ضد الإنسانية”.

ونوه بوريل بأنه “كما يذكر التقرير، تتطلب حالة حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي اهتمامًا عاجلاً من قبل الحكومة الصينية والأمم المتحدة، ولا سيما هيئات حقوق الإنسان التابعة لها ، فضلاً عن المجتمع الدولي على نطاق أوسع”.

وقال “ينضم الاتحاد الأوروبي إلى دعوة خبراء الأمم المتحدة الذين يقدمون تقاريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان لمراقبة حالة حقوق الإنسان في الصين عن كثب والإبلاغ عنها وتقييمها”.

وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أكد أن التقرير “يستند إلى مراجعة دقيقة للمواد الوثائقية المتاحة حاليا للمكتب، مع تقييم مصداقيتها وفقا لمنهجية حقوق الإنسان القياسية”.

في تقييم شديد اللهجة في نهاية التقرير، قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن مدى الاعتقالات التعسفية ضد الإيغور وغيرهم، في سياق “التقييدات والحرمان بشكل عام من الحقوق الأساسية، التي يتمتع بها الأفراد والجماعات، قد تشكّل جرائم دولية، ولا سيّما جرائم ضد الإنسانية”.

ودعا التقرير الصين إلى إجراء مراجعة قانونية كاملة لسياسات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب في شينجيانغ “لضمان امتثالها الكامل للقانون الدولي الملزم لحقوق الإنسان” وإلغاء أي قوانين لا تفي بالمعايير الدولية.