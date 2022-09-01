الوضع الوبائي لـ كوفيد بإيطاليا: 68 وفاة جديدة و20503 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بمستجدات الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الخميس (1 أيلول/سبتمبر) تسجيل 68 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و20 ألفا و503 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وبأرقام اليوم يرتفع إجمالي وفيات كوفيد-19 منذ تفشي العدوى في إيطاليا إلى 175 ألفا و751.

الوفيات المعلنة أمس الأربعاء كانت 90 وفاة والإصابات 21 ألفا و817 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، انخفض عدد مرضى وحدات العناية الفائقة إلى 207 بعد خروج 6 مرضى منها، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (129 مريضا أقل) لتبلغ إجمالا 4 آلاف و962.

الحصيلة الاجمالية للمتعافين منذ تفشي الوباء تبلغ اليوم 21 مليونا و78 ألفا و398، إثر تسجيل 32 ألفا و169 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

الإصابات بالفيروس في إيطاليا منذ بداية الازمة الصحية، بمن فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ21 مليونا و888 ألفا و255.