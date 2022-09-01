وكالة (فيتش) تتوقع صمودا أوروبيا، إن لم يكن بدون معاناة، أمام توقف امدادات الغاز الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني أن لدى الاتحاد الأوروبي “استراتيجية ذات مصداقية للتخفيف من أسوأ آثار وقف واردات الغاز من روسيا في عام 2023”.

وأشارت الوكالة إلى أنه ينبغي أن تخضع هذه الاستراتيجية “لتعديلات سريعة في التوازن بين العرض والطلب” من أجل “الصمود، إن لم يكن بدون معاناة، في وجه أزمة الغاز”.

ورأت (فيتش) أن تكيّف الاتحاد الأوروبي مع مسألة القطع الكامل للإمدادات الروسية “سيؤثر على اقتصاد وشركات منطقة اليورو بصورة أقل حدة من بعض التقديرات الأولية التي تم إجراؤها في السوق”.

وقدّرت وكالة التصنيف الائتماني، بناء على سيناريو تدفقات بنسبة 20% لعام 2022 وتوقف كامل في عام 2023، تأثيرا سلبيا على متوسط الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي يتراوح بين 1.5-2 في المئة، بينما يصل في ألمانيا إلى 3 في المئة وإيطاليا إلى 2.5% نظرا لاعتماد الدولتين بصورة أكبر على وارادات الغاز الروسي مقارنة بالدول الأخرى.