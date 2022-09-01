قيادي بحزب برلسكوني: فشل حقيقي لإيطاليا على جبهة مكافحة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث القيادي في حزب (فورتسا إيتاليا) ماوريتسيو غاسباري عن “فشل حقيقي” لإيطاليا على جبهة مكافحة الهجرة غير النظامية.

ورأى القيادي في الحزب، الذي يتزعمه سيلفيو برلسكوني، في تصريح صحفي أنه “من الملح أن يعود يمين الوسط للحكم لاستئناف سياسات حكومات برلسكوني السابقة”، والتي تتمثل في “الحزم على منع انتشار عمليات الإنزال من ناحية ، ومن ناحية أخرى الحوار مع دول شمال إفريقيا لوقف عمليات المغادرة ومحاربة مهربي البشر”.

ودعا غاسباري إلى “تطوير سياسة حوار بمنطقة المتوسط ​​تهدف إلى منع المهاجرين غير الشرعيين وضمان إمدادات الطاقة بأسعار ملائمة”. وقال “إن سياسة برلسكوني والحزب المتوسطية كانت دائمًا حكيمة وبعيدة النظر”.