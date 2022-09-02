بوريس جونسون: الوسيلة الوحيدة لهزيمة متسلط هي مواجهته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الوسيلة الوحيدة لهزيمة “متسلط” هي “مواجهته وفضح ضعفه، من خلال قوتنا الجماعية”، في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال جونسون في حوار مع صحيفة (لا ريبوبليكا)، مع اقتراب فصل الشتاء “المملكة المتحدة وإيطاليا جنبًا إلى جنب في معالجة العواقب العالمية للغزو الروسي”. وأضاف “أدى الحصار الجبان لإمدادات الحبوب وعسكرة بوتين للطاقة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني الذي سيغادر (داونينغ ستريت) خلال أيام “سنترك أنا وماريو دراغي منصبينا. لكنني متأكد من أن من يخلفنا سيدرك ما هو على المحك في أوكرانيا”، فـ” القيم الأساسية التي يقوم عليها سلامنا وأمننا مهددة. يجب أن نستمر في الدفاع عنهم وبأي ثمن”. “