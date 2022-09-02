هيلاري كلينتون: امرأة رئيسة وزراء لإيطاليا؟ شيء جيد، لكنه يعتمد على ما تفعله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون إن “انتخاب أول امرأة رئيسة للوزراء في أي بلد يمثل دائما قطيعة مع الماضي، وهو بالتأكيد شيء جيد”، وذلك في إشارة إلى ازدياد حظوظ السياسية اليمينية جورجا ميلوني في رئاسة الحكومة القادمة، حيث ما زال حزبها (إخوة إيطاليا) يتصدر نوايا التصويت في استطلاعات الرأي قبل حوالي 3 أسابيع من الانتخابات البرلمانية في إيطاليا.

وأضافت كلينتون التي شاركت أمس في افتتاح مهرجان البندقية السينمائي، في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا، “لكن بعد ذلك، بالنسبة لأي زعيم امرأة كانت أم رجل، يجب الحكم عليه من خلال ما يفعله”. وقالت “لم أتفق أبدًا مع (رئيسة الوزراء البريطانية السابقة) مارغريت تاتشر، لكنني كنت معجبة بتصميمها. ومن الواضح أنه يتم التصويت على الأفكار”.

ووفق كلينتون، فإن النساء في تيار اليمين يحظين بدعم الحزب أكثر من اليسار كونهن “محميات من جانب نظام أبوي لأنهن غالبًا ما يكونن أول من يدعم الركائز الأساسية لسلطة الرجل وامتيازه”، فـ”قادة اليمين من النساء في الولايات المتحدة يعارضن الإجهاض ويدعمن حيازة السلاح بشدة “.