زيلينسكي: سنبذل قصارى جهدنا للانضمام للاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة أن بلاده ستعمل بكل ما وسعها للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقال في مداخلة عبر الفيديو مخاطبا منتدى (أمبروزيتّي) السنوي ببلدة تشيرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو (شمال إيطاليا) “سنبذل قصارى جهدنا لدخول الاتحاد الأوروبي، وقد بدأنا المفاوضات وسنكون معكم في أوروبا الموحدة”.

وأضاف “شكراً لإيطاليا، وأنا شخصياً ممتن للرئيس ماريو دراغي، لدعم بلادنا للانضمام والالتزام ضد الغزو الروسي”، إضافة إلى “استقبال الكثير من اللاجئين الاوكرانيين. لن ننسى هذا أبدًا”.

كما أعرب زيلينسكي عن استعداد أوكرانيا “لزيادة صادرات الكهرباء إلى أوروبا”، وقال “لهذا السبب من المهم أن تظل محطة زابوريجيا النووية متصلة بالشبكة الأوكرانية. إن الوجود الروسي في المنشأة يمنعنا من المساعدة في حل وضع الطاقة في أوروبا. يمكن لصادراتنا من الطاقة أن تقلل من ضغط موسكو على أوروبا وإيطاليا. على الرغم من كل الصعوبات، يمكننا المساهمة في تلبية ما لا يقل عن 8% من استهلاك الكهرباء في إيطاليا”.