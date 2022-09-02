الفاتيكان: قلق لغياب احتمالات الحل التفاوضي للحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تحدث أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، عن الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى قلق الكرسي الرسولي “لعدم وجود احتمالات وإمكانيات لحل من خلال المفاوضات”.

وقال في مقابلة مع نشرة أخبار القناة الأولى الإيطالية العامة، نشرها الاعلام الفاتيكاني “أنظر بقلق بالغ لأن هذه الحرب تتواصل منذ فترة طويلة جدًا، ستة أشهر مرت منذ أن بدأ هذا الصراع مع كل ما تبعه من أهوال هذه الحرب: وفي بيان الكرسي الرسولي الأخير، يتم استخدام صفات قوية جدًا لوصفها، وأعتقد أنها تعكس أيضًا موقفي الشخصي وموقف وشعور الكرسي الرسولي بالكامل، بدءًا من الأب الأقدس”.

وأضاف الكاردينال بارولين “لكننا نبقى جاهزين ومستعدّين، بمعنى أننا لا نغلق الباب أمام أي شخص، ونسعى لأن نقدم لجميع المعنيين إمكانية إيجاد أرضية محايدة لكي يلتقوا فيها ويبحثوا عن حل يكون، كما قال البابا يوحنا بولس الأول حول اتفاقيات كامب ديفيد، حلا عادلا وكاملا. أي حلٌّ يكون عادلاً بمعنى أنه يرضي متطلبات الجميع وأن يكون كاملاً، أي أن يحل جميع المشاكل بطريقة لا تؤدي إلى مشاكل جديدة وصراعات جديدة”.