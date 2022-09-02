دي مايو: سنواصل المساهمة في حل تفاوضي للحرب بأوكرانيا عندما تسمح الظروف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ر وما- قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو اليوم الجمعة إن سلطات بلاده، “إلى جانب شركائها الرئيسيين، دعمت كل الجهود المبذولة لوقف الأعمال العدائية” لروسيا في أوكرانيا.

وأضاف دي مايو، في خطابه أمام منتدى (أمبروزيتّي) السنوي ببلدة تشيرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو (شمال إيطاليا) “سنواصل المساهمة عندما تسمح الظروف في البحث عن حل تفاوضي”.

وقال وزير الخارجية “إن دعم إيطاليا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وديمقراطيتها واستقلالها إلى أقصى حد. وأكدت هذا للأصدقاء الأوكرانيين الأسبوع الماضي، خلال زيارتي إلى كييف”، مذكرا بعبارات التضامن التي قالها الرئيس ماتّاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي