الدول السبع الكبرى تسعى لتحالف دولي لوضع سقف لسعر النفط الروسي ومشتقاته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أنها تسعى لتكوين “تحالف دولي واسع” لتحديد “سقف” لأسعار النفط الروسي والمنتجات البترولية روسية المنشأ المنقولة عن طريق البحر، حسبما جاء في بيان في اعقاب اجتماع افتراضي الجمعة لوزراء مالية المجموعة لمناقشة “تداعيات العدوان الروسي على أوكرانيا على الاقتصاد العالمي”.

وأفاد البيان بأنه “تماشياً مع التزامنا المكثف والمستمر مع مجموعة متنوعة من البلدان ومع الأطراف الرئيسية المعنية، ندعو جميع الدول للمساهمة في تحديد سقف السعر وتنفيذ هذا الإجراء المهم”، حيث “نعتزم إنشاء تحالف واسع لزيادة فعاليته إلى أقصى حد ونحث جميع البلدان التي تنوي الاستمرار في استيراد النفط والمنتجات البترولية الروسية على الالتزام بالقيام بذلك فقط بأسعار تساوي أو تقل عن سقف السعر”.

وأشار البيان إلى أن تصميم سقف للأسعار يسمح بـ”تقليل الإيرادات الروسية وقدرة روسيا على تمويل حربها العدوانية، مع الحد من تأثير الحرب الروسية على أسعار الطاقة العالمية، لا سيما بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل”.

وحسب البيان، فإن “من شأن هذا الإجراء أن يكمل ويوسع نطاق العقوبات الحالية، ولا سيما حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة، مما يضمن اتباع نهج متماسك من خلال إطار عمل شامل قوي”.

وأعرب وزراء مالية مجموعة السبع “الترحيب بقرار الاتحاد الأوروبي البحث مع الشركاء الدوليين عن طرق لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك إمكانية فرض قيود مؤقتة على أسعار الاستيراد”.

وأكد البيان أن “مقياس أقصى سعر يهدف إلى تخفيف الضغط على أسعار النفط العالمية ودعم الدول المستوردة للنفط عالميًا من خلال السماح بالوصول غير المنقطع إلى النفط الروسي بأسعار مساوية أو أقل”. وأضاف وزراء المالية “إلى جانب إجراءاتنا التقييدية، سنطور أيضًا آليات التخفيف المستهدفة التي تضمن أن تحافظ الدول الأكثر ضعفًا على الوصول إلى أسواق الطاقة، بما في ذلك السوق الروسية”.