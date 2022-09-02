مستجدات كوفيد بإيطاليا: 91 وفاة و19160 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بمستجدات الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الجمعة (2 أيلول/سبتمبر) تسجيل 91 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و19 ألفا و160 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

الوفيات المعلنة أمس الخميس كانت 68 وفاة والإصابات 20 ألفا و503 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، انخفض عدد مرضى وحدات العناية الفائقة إلى 195 مريضا بعد خروج 12 منها، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (143 مريضا أقل) لتبلغ إجمالا 4 آلاف و819.

الحالات الإيجابية الراهنة تقدر بـ620 ألفا و385 حالة، متراجعة بـ13 ألفا و809 حالة مقارنة بالأمس.

الحصيلة الاجمالية للمتعافين منذ تفشي الوباء تبلغ اليوم 21 مليونا و111 ألفا و274، إثر تسجيل 32 ألفا و876 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

الإصابات بالفيروس في إيطاليا منذ بداية الازمة الصحية، بمن فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ21 مليونا و907 آلاف و413.