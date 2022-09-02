سياسي إيطالي: رد فعل روسيا على وضع سقف لأسعار الطاقة يؤكد فاعلية الاجراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ر وما- قال مسؤول في حزب (فورتسا إيتاليا) “إن رد فعل روسيا على إمكانية فرض سقف أوروبي لأسعار الطاقة يؤكد فاعلية هذا الإجراء”، في إشارة إلى تصريحات صدرت عن الكرملين حذرت من زعزعة استقرار سوق النفط العالمية وعن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الذي هدد بوقف ضخ إمدادات الغاز لدول الاتحاد الأوروبي.

وقال لوكا سكويري، المسؤول عن قطاع الطاقة في الحزب بزعامة سيلفيو برلسكوني، “يخشى الكرملين من قوة مشتر كبير، مثل الاتحاد الأوروبي، قادر على التحرك بصورة موحدة”.

وأضاف السياسي الإيطالي، في تصريح صحفي الجمعة “وضع سقف للأسعار، بالإضافة إلى خفض التكاليف التي تخنق اقتصادنا، سيكون في الواقع أكثر العقوبات فعالية ضد روسيا”.