تاياني: يجب أن تبقى العقوبات على روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب المنسق الوطني لحزب (فورتسا ايتاليا) أنطونيو تاياني، عن الاقتناع بأنه “بالنسبة لنا، يجب أن تبقى العقوبات (ضد الاتحاد الروسي) وكفى. فلكل شخص أفكاره الخاصة”، ردا على سؤال عما إذا كان حزبه مع ميلوني أم سالفيني بهذا الشأن.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإثنين، قال تاياني، إن زعيم حزب الرابطة ماتيو “سالفيني إذا قال شيئًا آخر، فنحن تحالف ولسنا حزبًا واحدًا، ولا حتى ثكنة. إنه ينادي بأنها قضية اقتصادية وليست سياسية”.

وعاد تاياني للتأكيد مجدداً على “وجوب الدفاع عن القيم ودفع الثمن عن ذلك. بالنسبة للعقوبات، يجب أن ننسق دائمًا مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ومن الواضح أن هناك تداعيات لذلك”.

وتابع رئيس البرلمان الأوروبي الأسبق: “لقد طرحنا هذه المشكلة في 8 آذار/مارس الماضي، عندما رفعنا في البرلمان الأوروبي طلباً بدعم للتعافي من المفوضية الأوروبية، وكان أول من وقع عليه برلسكوني نفسه، فموقفه من أوكرانيا ليس موضع تساؤل”.