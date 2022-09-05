مصادر إعلامية: انفجار قرب السفارة الروسية في كابول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر إعلامية أفغانية عن وقوع انفجار قوي بالقرب من السفارة الروسية في كابول.

ووفقا لما أفادت به وسائل اعلام محلية نقلاً عن أحد الشهود، فإن “الانفجار قد وقع أمام المقر الدبلوماسي كان بعض المواطنين الأفغان قد اصطفوا لتقديم طلب للحصول على تأشيرة”.

وأوضح أحد سكان العاصمة كابول في تصريح لوكالة الإعلام الألمانية (Dpa)، أن المنطقة بأكملها أغلقت من قبل قوات الأمن الأفغانية، في حين أظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية وصول سيارات الإسعاف على الفور”.

وخلصت المصادر ذاتها الى القول، إن “كان حي ‘دار الأمان’، المعني بالانفجار، كان مسرحًا لهجمات متكررة في الماضي”، مبينةً أنه “لم تعلن أية جهة ما مسؤوليتها عن الانفجار في الوقت الحالي”.