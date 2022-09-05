إيطاليا: وصول أكثر من 300 مهاجر إلى لامبيدوزا بين أمس واليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن توالي رسوّ قوارب الهجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلّية، التي وصل إليها بين مساء أمس وفجر اليوم أكثر من 300 مهاجر.

وأضافت المصادر ذاتها أن “55 شخصًا وصلوا عند الفجر على متن قاربين صغيرين، بينما كان هناك 18 شخصًا آخرين رسوا بشكل مستقل على البر”، في حين “شهدت الليلة الماضية وصول 240 مهاجراً على متن قارب صيد”.

وخلصت المصادر الى القول، إن “هناك أكثر من ألف شخص في منطقة لامبيدوزا الساخنة”، مشيرة إلى أن “عمليات نقل جديدة مخطط لها اليوم، لتوزيع المهاجرين على مناطق البلاد الأخرى”.