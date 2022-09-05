معرض (غازتيك) ميلانو يستضيف وزراء وقادة من جميع أنحاء العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ تفتتح اليوم الإثنين في ميلانو (مقاطعة لومباردية ـ شمال) احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس شركة (غازتيك)، بمشاركة وزراء، مديرين تنفيذيين وشخصيات رفيعة المستوى من قطاع الطاقة.

ووفقاً لمصادر إعلامية، فـ”سينضم وكيل وزارة الخارجية للشؤون الخارجية مانليو دي ستيفانو إلى عمدة ميلانو جوزيبي سالا ورئيس مقاطعة لومباردية أتيليو فونتانا لإلقاء الكلمة الافتتاحية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر.

وحسب معدو الحدث، “سيتم استضافة احتفالات (غازتيك) في معرض ميلانو الدولي برعاية وزارتي التحول البيئي والشؤون الخارجية، وبدعم من هيئة التجارة الخارجية، بالتعاون مع اتحاد جمعيات الموارد.

وتعليقا على الحدث، قال رئيس البلدية سالا: “يسر ميلانو أن تستضيف احتفالات (غازتيك 2022) في مثل هذه اللحظة الحرجة التي تمرّ بها صناعة الطاقة، لا في إيطاليا وحسب، بل في جميع أنحاء أوروبا، إذ نشهد جميعًا تبعات أزمة الطاقة”.

وخلص عمدة ميلانو الى القول، إن “ذكرى تأسيس (غازتيك) تمثل فرصة حيوية بالنسبة لقطاع العمل وبالتعاون مع صانعي السياسات، لصياغة استجابة منسقة وضمان مستقبل عادل وأخضر للطاقة بالنسبة للجميع”.