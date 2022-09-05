دي مايو: مناورة بـ13.5 مليار يورو لخفض فواتير الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنه “وفقا لجدول زمني يسبق قانون الموازنة أيضاً، هناك حاجة ماسة للتدخل بمرسوم خفض فواتير الطاقة، للحؤول دون إغلاق 120 ألف شركة وطرد 370 ألف عامل، وفقًا للبيانات المقدمة من قبل اتحاد التجاريين الايطاليين (كونفكوميرتشو)”.

وأضاف وزير الخارجية وزعيم حزب “الالتزام المدني”، في تصريحات لصحيفة (Money) الإيطالية الإلكترونية الإثنين، أن “مقترحنا ينطوي على أن تقوم الدولة، بالإضافة إلى دعم 80٪ من فواتير أسر الطبقة المتوسطة والفقيرة، بدفع النسبة نفسها من فواتير جميع الشركات الصغيرة والكبيرة، حتى نهاية العام الجاري”.

وأوضح الوزير دي مايو أن “تحقيق هذا الأمر يتطلب 13.5 مليار لدعم الشركات، على غرار الجزء الخاص بالعائلات، والتي نحدد حجمه من الموارد الإضافية التي تجمعها الدولة من ضريبة القيمة المضافة ورسوم الإنتاج المستمدة من التضخم”.

وذكر الوزير في الحكومة المستقيلة، أنه “على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضاً، نحن ننادي منذ شهور بالحاجة إلى وضع حد أقصى لسعر الغاز، وهو إجراء أساسي، لكنه تدخل يواجه عداء سالفيني ولامبالاة حلفائه في يمين الوسط، والنتيجة هي فسح المجال للعبة بوتين التي تتم من خلال المضاربة حول الغاز الروسي”.

وفيما يتعلق بقانون الموازنة، ذكّر دي مايو بأن “مرسوم قانون الإصلاح الضريبي قد تم تعليقه مع استقالة الحكومة، والفضل في ذلك يعود لثلاثي سالفيني، ميلوني وبرلسكوني، الذين يقدمون الآن مقترحات بطلب مبلغ 160 مليار يورو، تدفعنا لطلب صندوق إنعاش آخر”. واختتم بالقول إن “وجود هؤلاء في حكومة، يجازف إلى حد كبير للغاية بحرق مدخرات الإيطاليين وإغراق البلاد بالديون حتى الانهيار”.