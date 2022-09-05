سالفيني: الايطاليون أولا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني أنه ينبغي منح شقق الإسكان الاجتماعي إلى “الايطاليين أولا”.

وقال سالفيني، الذي ينتمي لائتلاف يمين الوسط، خلال حملته الانتخابية في مدينة بولتسانو (شمال) “بالنسبة لي، يأتي الإيطاليون أولاً. نحن ضمانة بأنه لن يدخل إلى البلاد سوى الذين يُسمح لهم بالدخول. فلا يمكن أن ينتفع من هم بغير حق بالخدمات” الحكومية.

وأضاف زعيم حزب الرابطة “أبوابنا مفتوحة لأولئك النساء والأطفال والشباب الذين يأتون من أماكن بعيدة ويريدون المساهمة (بدفع الضرائب). الإسكان الاجتماعي ليس للجميع وما هو متاح للإيطاليين أولاً، ثم لبقية العالم”.