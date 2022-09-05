البابا: الطبيب منعني من الذهاب إلى كييف أو موسكو في الوقت الحالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال البابا فرنسيس إن الطبيب منعه من الذهاب، في الوقت الحالي، إلى كييف أو موسكو للقاء الرئيسين فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين، حيث كان أعلن مرارا عن رغبته المساهمة في إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وكان البابا قد ألغى رحلته الرسولية المقررة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان في الأسبوع الأول من تموز/يوليو الماضي بسبب آلام في الركبة.

وقال البابا في مقابلة مع قناة (سي. إن. إن-البرتغال) “الزيارة معلقة، ولكن انا لا اعرف بعد متى. انا اتحدث معهم وغدا، على سبيل المثال، لدي محادثة هاتفية مع الرئيس زيلينسكي… سنرى”.

وأقر البابا فرنسيس بأن مسار الحوار “صعب” بين الكرملين وكييف، وأكد أنه لن يقوم بأي رحلة على الأقل حتى زيارته المرتقبة إلى كازاخستان للمشاركة في المؤتمر العالمي السابع لقادة الأديان العالمية والتقليدية: “لقاء لصالح السلام وضد استخدام الدين في دعم النزاعات” المقرر عقده في 13 إلى 15 أيلول/سبتمبر الجاري.