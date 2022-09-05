بونينو: ملف الهجرة متوقف أوروبياً عند معاهدة دبلن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ نددت السياسية الإيطالية المخضرمة، إيمّا بونينو، بحقيقة أن الاتحاد الأوروبي متوقف عند معاهدة دبلن على صعيد ملف الهجرة.

وفي مقابلة بالفيديو مع موقع صحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الإثنين، حول بشأن تسوية أوضاع المهاجرين، قالت وزيرة الخارجية السابقة إن “الأمن والشرعية يمكنهما أن يسيران جنبًا إلى جنب، لكن وزيرة الزراعة السابقة (تيريزا) بيلانوفا هي الوحيدة التي حاولت تنظيم مجال التوظيف، لكن العملية كانت معقدة للغاية لدرجة أن قليلين تمكنوا من تقديم الطلبات والحصول على نتيجة”.

وحول تدفقات الهجرة، أضافت بونينو، أن “أي شخص يقول إنه يريد إيقافها في بلدانها ينطق باطلاً. لقد تحرك الناس دائمًا لأنهم أسماك وليسوا أشجارًا ذات جذور. هناك عديدون قرروا مغادرة بلدهم لأسباب مختلفة. إذا نظرنا إلى الخارج قليلاً، يمكننا أن نفهم سبب فرار الناس، كمن يفر اليوم من بنغلاديش بسبب الفيضانات التي اجتاحت باكستان أيضاً، على سبيل المثال”.

وأوضحت بونينو أن قضية الهجرة “مشكلة كانت موجودة دائماً، يصعب منعها، وأقصى ما يمكننا فعله هو تنظيمها بأفضل شكل نستطيع”. واختتمت بالقول إنه “في هذا السياق، تبقى دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء مقصّرة لتمسّكها باتفاقية دبلن”.