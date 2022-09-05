البابا يحذر من الوقوع في “تجارة” الأعمال الخيرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ حذّر البابا فرنسيس من إغراء الوقوع في “تجارة” الأعمال الخيرية، التي تخصص 50-60٪ من وارداتها لرواتب العاملين فيها.

ولدى استقباله في القصر الرسولي بالفاتيكان الاثنين، وفدًا من كاريتاس إسبانيا، وجّه البابا كلمة رحّب بها بضيوفه وقال، إن “هناك جمعيات في أوروبا، تصل إلى دفع 60٪ من واردتها كرواتب، أعتقد أن هذا أكثر من اللازم”، موصياً بـ”ممارسة العمل الخيري لا كمهنة أو عمل، بل كرسالة”.

وذكّر بيرغوليو بأهمية “شمل الناس بالمساعدات وعدم تقليصها إلى الحد الأدنى”، واختتم مبيناً أنه “لا تكفي مجرد لفتات تحاول اخراج الناس من وضع الضيق، بل خلق تغيير حقيقي فيها”.