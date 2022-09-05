الدبيبة يدعو في لقاء مع سفير ايطاليا لتوافق دولي بشأن خارطة طريق تضمن إجراء الانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة استقبل اليوم، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، بحضور المستشار الاقتصادي بالسفارة الإيطالية بطرابلس

ونقلت منصة (حكومتنا) الاعلامية الرسمية عن الدبيبة “التأكيد على أهمية توحيد الموقف الدولي نحو وجود خارطة طريق، تتضمن تنفيذ الانتخابات، للحفاظ على استقرار البلاد ووحدتها”.

وأفادت بأن الدبيبة أشار إلى “ضرورة إصدار القاعدة الدستورية، وإيجاد شرعية شعبية لها حتى تبنى العملية الانتخابية على أساس سليم”، كما “تطرق اللقاء لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية بين البلدين”.