بوريل “أقل تفاؤلا” بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ، إنه “أقل تفاؤلا” بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران بعد فحص الاقتراح الأخير لطهران.

وقال بوريل في تصريح الاثنين من بروكسل “يؤسفني أن أقول إنني اليوم أقل ثقة بشأن احتمال إبرام صفقة الآن”. وأضاف “يجب أن أقول إن الرد الأخير الذي تلقيته لن يساعد إذا كان الغرض هو اتمام اتفاق بسرعة”.

وكانت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية قد نقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني قوله إن “الغاء الحظر المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني يشكل احد الاهداف الرئيسية بين ايران والاطراف المعنية بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)”، ملفتا إلى أنه “تم تلقي النص المقترح من قبل منسق الاتحاد الاوروبي وقدمت ايران ردها عليه وتم ارسال الرد الأمريكي متأخرا”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية “رد إيران كان منطقيًا وبناءً، فإذا تحلى الطرف الاخر بالإرادة السياسية والقيام بعمل بناء، فيمكن التوصل الى الاتفاق”.