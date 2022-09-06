سياسي ايطالي: مواطنون عديدون في باليرمو تحت خط الفقر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد سياسي إيطالي، أن “عددا كبيرا من المواطنين الذين يسكنون مناطق واسعة الانتشار من مدينة باليرمو (عاصمة مقاطعة صقلية ـ جنوب)، يعيشون حسب الإحصائيات، في دولة تضعهم تحت خط الفقر”.

وقال البرلماني السابق ومرشح الحزب الديمقراطي لعضوية مجلس النواب عن مدينة باليرمو، بوبو كراكسي، في تصريحات صحافية الثلاثاء، إن هؤلاء الفقراء “غالباً ما يكونون أرباب أسر، حالتهم لا تسمح لهم بالحصول على ما يسمى دخل المواطنة، وإن تم إصلاحه بشكل مناسب”.

وأشار كراكسي إلى أنه “يجب توفير أشكال بديلة من الدعم، مباشرة أولاً ثم بشكل راتب شهري من أجل منع ذلك بدلاً من إعادة الاندماج في المجتمع النشط، القانوني والإنتاجي، والإبقاء على روابط مع أجزاء من المجتمع لا تزال في ظل عدم الشرعية”، والتي “تمثل سوسة يمكن للمجتمع الصقلي وباليرمو القضاء عليها ويجب عليها القيام بذلك”.