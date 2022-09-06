جمعية إيطالية: فرض ضرائب على الأرباح الإضافية لشركات التأمين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت جمعية إيطالية على وجوب تطبيق الضريبة على الأرباح الإضافية السارية حاليًا على شركات الطاقة، على شركات التأمين أيضاً.

وذكّرت هيئة تنسيق جمعيات الدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان للمستخدمين والمستهلكين (كوداكونس)، في بيان، بـ”هوامش الربح الكبيرة التي حققتها شركات التأمين، والتي وصلت إلى 3.9 مليار يورو خلال فترة انتشار وباء كوفيد 19 مع بوليصات تأمين السيارات بين عامي 2020 و 2021، والتي بفضل حالات الإغلاق وتحديد حركة المواطنين، انعدمت حوادث الطرق تقريبا وبالتالي عدد التعويضات الممنوحة للمواطنين”.

وحثت (كوداكونس)، الحكومة على “التدخل لجعل السداد إلزاميًا، وفقاً لرقم محسوب على أساس حقيقة أن حوالي 39 مليون سيارة في إيطاليا مؤمنة حاليًا وأن بوليصة تأمين سيارة ما خلال عام الإغلاق (2020)، كانت تكلف في إيطاليا في المتوسط ​​404 يورو، وفقاً لبيانات مؤسسة معهد الإشراف على التأمين (Ivass)”.

وأكدت هيئة حقوق المستخدمين والمستهلكين، أن “تأكيدنا هذا يأتي من البيانات الرسمية حول السلامة على الطرق”، مبينةً أن “في عام 2020، بلغ عدد وفيات حوادث الطرق في إيطاليا 2395، بانخفاض بنسبة 24.5٪، والإصابات 159,249 (تراجع بـ34٪)”، بينما “بلغ عدد الحوادث 118,298، أي بانخفاض حاد مقارنة بعام 2019 (بنسبة 31.3٪)”.

وأشارت (كوداكونس) إلى أن “الإصابات الخطيرة انخفضت هي الأخرى بشكل حاد أيضاً مقارنة بعام 2019، حيث تم تسجيل 14102 إصابة، بانخفاض بنسبة 20٪، وكذلك احتواء أكبر للضحايا والمصابين بشكل عام”، وقالت إن “في عام 2021، تراجعت نسبة الحوادث قليلاً لكنها أقل مما كانت عليه في فترة ما قبل الوباء دائماً”.

وخلصت الهيئة الى القول، إنه “كان هناك 151,875 حادثة طرق، مقارنة بـ172,183 في فترة ما قبل كوفيد، أي عام 2019″، فضلا عن “2875 قتيلا (3173 عام 2019)، 204,728 جريحًا (241,384 خلال عام 2019)”.