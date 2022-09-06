اتحاد ايطالي: “مجزرة” المسنين من ضحايا كوفيد مستمرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلط اتحاد ايطالي الضوء على أن “مجزرة المسنين مستمرة وضحايا كوفيد 19 منهم يسقطون في البلاد هوادة، وبشكل خاص بين من تجاوزوا سن الستينيات”.

هذا هو الإنذار الذي أطلقه الاتحاد الإيطالي لكبار السن (فيديرأنتسياني) بناءً على تحليل أجراه مركز الدراسات التابع له، والذي يأخذ بالاعتبار البيانات الرسمية لوفيات وباء كوفيد 19 في الأعوام 2020، 2021 و2022.

واقترح الاتحاد إزاء هذه المعطيات المقلقة، أن “من الضروري والعاجل تشجيع التطعيمات الجديدة، وبالأخص لمن هم فوق سن الستينيات، من أجل مواجهة هذه الحالة الطارئة التي لا تزال تجازف بأن تصبح خارجة عن السيطرة، على ضوء موسم الخريف الحالي والشتاء المقبل بشكل خاص”.

وشدد (فيديرأنتسياني) على أنه “يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد نهائي للوباء وما يترتب عليه من مجزرة تحدث بين كبار السن، ففي الواقع، يُظهر التحليل التفصيلي للبيانات أنه على الرغم من التدخلات التي تم تنفيذها حتى الآن، لم يكن هناك انخفاض كبير في أعداد الوفيات”.

وذكر بيان الاتحاد أنه “يكفي القول إن العدد الإجمالي للوفيات إذا كان في عام 2021 قد بلغ 63229، فقد وصل الرقم بالفعل في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 إلى 38348 حالة وفاة، مع اتجاه لا يمكن بالتالي اعتباره انخفاضًا واضحًا، بل إنه مثير للقلق حقاً من منظور بداية فترة الخريف”.

وأشار (فيديرأنتسياني) إلى أنه “إذا أضفنا إلى ذلك أن 95٪ من الوفيات لا تزال تشكل مصدر قلق لمن هم فوق سن الستينيات، فإننا ندرك مدى تأثير كوفيد على السكان المسنين لدينا. أقل من 1 من كل 100 ألف للمراهقين (10-19 عامًا) وحتى أكثر من 14 من كل 100 لمن هم فوق سن 90 ​​مع احتمال يتجاوز الـ15000 مرة!”.

وخلص الاتحاد الى القول، إن “معدل الوفيات لمن هم فوق الـ60 عامًا يبلغ 3.3 حالة وفاة لكل 100 حالة مؤكدة، وبالمقارنة مع 22.6٪ فقط من الحالات، فإنهم يمثلون أكثر من 95٪ من الوفيات”.