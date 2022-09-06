دبلوماسية روسية: روما تتجه نحو “انتحار اقتصادي” بسبب عقوبات حمقاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

موسكو ـ رأت دبلوماسية روسية أن “العقوبات التي يريدها أولئك الذين يجلسون على الجانب الآخر من المحيط، أصبحت أداة لمنافسة غير عادلة لرجال الأعمال الإيطاليين”.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة خارجية موسكو، ماريا زاخاروفا، على منصة (تلغرام)، أن روما “على ما يبدو مدفوعة ليس فقط نحو أعمال لا معنى لها، بل إلى الانتحار الاقتصادي لتحقيق جنون العقوبات الأوروبية الأطلسية”.

وبحسب زاخاروفا، “عندما ينهار الاقتصاد الإيطالي الكادح، سيشتريه الأمريكيون بثمن بخس. كما كانت الحال دائماً”. لذلك حثت المتحدثة باسم دبلوماسية موسكو على “عدم الاعتماد على المستثمرين الصينيين” لأنه “بعد إهانات الغرب، لن تدفع بكين فواتير الآخرين”.