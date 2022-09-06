وزير إيطالي: الدفاع عن منتجاتنا يجب أن يتم مع رواد الأعمال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير إيطالي أن الدفاع عن قطاع منتجاتنا ينبغي أن يتم بالتعاون مع رواد الأعمال أنفسهم.

جاء ذلك في معرض رد وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي جانكارلو جورجيتّي، خلال منتدى حوار “الترف والموضة” الجاري في أكاديمية (آر وفي هذا السياق إس)، على مدير صحيفة (كورييري ديلّا سيرا) لوتشانو فونتانا، الذي سأله عن فرضية تشكيل وزارة وبشكل خاص بالمنتجات الإيطالية لتعزيز وحماية سلاسل التوريد في البلاد.

ورأى الوزير جورجيتّي أنه “ربما يوجد عدد كبير جداً من الوزارات، بينما نحتاج إلى تهيئة الظروف لفرض احترامنا والدفاع عن صناعتنا على كل المستويات”. وأردف “ينبغي للدفاع عن الصناعات الإيطالية أن يتم بفضل قدرة المبدعين ورجال الأعمال الذين يمثلون تأكيد مكانتنا في السوق أكثر من وجود أي وزارة أو وزير”.

ولفت الوزير المنتمي لحزب الرابطة، إلى أن “في قطاع المنسوجات والأزياء، هناك قدرة كبيرة على التواصل، كما تضمن الشبكة الكاملة للموردين الموجود في قاعدة هذا القطاع علاقة مخلصة بين المورد والعميل بأعلى جودة”.

وخلص جورجيتّي الى القول، إن “البعض قد يتحدثون عن ظاهرة مرونة، لكن الأمر على هذا النحو بالفعل، وهذا ما يحسدنا عليه الآخرون، هناك بالتأكيد طموح إلى النمو، كما أن هناك نمواً ملحوظاً لبعض العلامات التجارية”.