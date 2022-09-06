مسؤول إيطالي: صادراتنا إلى روسيا أقل من 1% من إجمالي الصادرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث رئيس الوكالة الإيطالية للتجارة الخارجية (ICE)، كارلو فيّرو عن “تصور غير صحيح تمامًا” لوزن العلاقة التجارية مع الاتحاد الروسي مقارنة بالحجم الكلي لصادرات بلاده.

وقال على هامش عرض التقرير السنوي لوكالة التجارة الخارجية-المعهد الوطني للإحصاء، إنه ” بالنظر إلى قيمة الصادرات إلى روسيا، إذا واصلنا هذا الانخفاض والذي يمثل منذ اندلاع الصراع نحو ثلث الصادرات إلى الاتحاد الروسي، فإننا في النهاية سنخسر أقل من نقطة مئوية واحدة من إجمالي صادرات البلاد”.

وأضاف “تمثل إيطاليا 10% من التجارة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي، لذا فإن المشكلة لا تكمن في مقدار ما نستورده بل في ماذا نستورد وعواقب ذلك على نظام الإنتاج”، في إشارة إلى امدادات الغاز الطبيعي.