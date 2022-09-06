المفوضية الاوروبية تتجنب دعم إسبانيا في مشروع أنابيب الغاز (ميدكات)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تجنبت المفوضية الأوروبية دعم مدريد في الدفاع عن مشروع خط أنابيب الغاز (ميدكات) لربط شبه الجزيرة الإيبيرية مع بقية دول الاتحاد الأوروبي عبر جبال البرانس، وذلك غداة تشكيك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا في جدوى ربط الخط بين فرنسا وإسبانيا.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة تيم ماكفي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء في بروكسل، قال “لا يمكننا إعطاء موقف محدد في الوقت الراهن”، مشيرا إلى ضرورة مراجعة جديدة من جانب الدول الأعضاء والمروجين لجدوى المشروع و”بعد ذلك سنتمكن من إبداء رأينا”.

وأوضح المتحدث أن (ميدكات) ليس مدرجا في قائمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك في الاتحاد الأوروبي.