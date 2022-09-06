الناطق باسم دي مايو: موسكو تخنق العائلات والشركات الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال جوزيبي ماريتشي، المتحدث باسم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن موسكو تخنق العائلات والشركات الإيطالية، وتتدخل في الانتخابات بوضوح.

ورداً على الكلمات الأخيرة التي كتبتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على منصة (تلغرام) الثلاثاء، أضاف ماريتشي: “مرة أخرى، ترد تصريحات استغلالية من روسيا، قبيل أسابيع قليلة من الانتخابات”. وأردف، “إنه دليل آخر على أن السلطات الروسية أصبحت رائدة تدخل واضح في مجال نشر الأخبار الدعائية”.

وأشار المتحدث إلى أن “هناك يقين يكمن في ان العائلات والشركات الإيطالية تخاطر حتى الآن بالتعرض للاختناق الاقتصادي بسبب الزيادات في أسعار الغاز، وهذا الأخير بدوره، يعزى إلى المضاربات الروسية والى الحرب التي يواصل بوتين شنها، مما تسبب بسقوط مئات الضحايا الأبرياء”.