بعد الإعلان عن مقترح تعليق اتفاقية تيسير التأشيرات، فون دير لاين: لا عمل كالمعتاد مع روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين على أنه “لا يمكن أن يكون هناك عمل كالمعتاد مع روسيا”، في إشارة إلى تداعيات الحرب بأوكرانيا.

وأعلنت فون دير لاين الثلاثاء في تغريدة على (تويتر) أن الجهاز التنفيذي الأوروبي اقترح على المجلس الأوروبي “التعليق الكامل لاتفاقية تيسير التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا”، فضلا عن “عدم الاعتراف بجوازات السفر الروسية الصادرة في المناطق الأوكرانية المحتلة”.

ونوهت رئيسة المفوضية بأن تيسير الحصول على التأشيرات هو “رمز لثقة حطمتها بالكامل الحرب العدوانية الروسية”.

وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية جوزيب بوريل قد أعلن في اعقاب الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول التكتل الموحد في براغ الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق بشأن التعليق الكامل لاتفاقية تسهيل التأشيرات لعام 2007 الموقعة مع روسيا. ولفت بوريل إلى أنه “منذ منتصف تموز/يوليو، شهدنا زيادة كبيرة في العبور من روسيا إلى الدول المجاورة” الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن ذلك أصبح يشكل “خطرًا أمنيًا على هذه الدول”. وأردف “بالإضافة إلى ذلك، رأينا العديد من الروس يسافرون للترفيه والتسوق، كما لو لم تكن هناك حرب مستعرة في أوكرانيا”.

وقال بوريل “هناك فهم مشترك” بأن تعليق الاتفاقية مع روسيا “سيسمح بمنح التأشيرات على أساس فردي بعد إجراء تقييم شامل لكل حالة فردية، وخاصة لمجموعات محددة من الأشخاص”. وقال “لا نريد أن نفصل أنفسنا عن أولئك الروس الذين يعارضون الحرب في أوكرانيا. لا نريد عزل أنفسنا عن المجتمع المدني الروسي”.