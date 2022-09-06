مستجدات كوفيد بإيطاليا: 80 وفاة جديدة و24 ألف و855 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بمستجدات الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الثلاثاء (6 أيلول/سبتمبر) تسجيل 80 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و24 ألفا و855 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وترتفع بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في إيطاليا إلى 175 ألفا و952 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الاثنين كانت 40 وفاة والإصابات 6 آلاف و610 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، ظل عدد مرضى وحدات العناية الفائقة عند 185 مريضا كما كان بالأمس، بينما تراجعت حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (107 مريضا أقل) لتبلغ إجمالا 4 آلاف و459.

الحصيلة الاجمالية للمتعافين منذ تفشي الوباء تبلغ اليوم 21 مليونا و222 ألفا و429.

الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس في إيطاليا منذ بداية الازمة الصحية، بما فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ21 مليونا و969 ألفا و725.