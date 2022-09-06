جولة افريقية لبوريل تقوده لموزمبيق وكينيا والصومال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية عن جولة افريقية للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في الفترة من 8 إلى 11 أيلول/سبتمبر تشمل موزمبيق وكينيا والصومال.

وستكون الزيارة “فرصة لمزيد من تعميق العلاقات والتعاون مع الشركاء الأفارقة في سياق جيوسياسي جديد، وستركز على قضايا مثل دعم النظام متعدد الأطراف، وأزمة الغذاء والطاقة العالمية، والتعاون من أجل السلام والأمن في القارة”، حسب المذكرة الصادرة الثلاثاء في بروكسل.

ويزور بوريل موزمبيق في يومي الخميس والجمعة المقبلين، وسيلتقي هناك الرئيس فيليب نيوسي ووزيرة الخارجية فيرونيكا ماكامو، كما سيتفقد بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبي (EUTM).

وسيتوجه منسق السياسة الخارجية الأوروبي إلى كينيا يوم السبت للقاء الرئيس الجديد وليام روتو.

ويختتم بوريل جولته الافريقية في الصومال، حيث سيلتقي الرئيس حسن شيخ محمود وسيزور بعثة الاوروبية لبناء القدرات في (EUCAP) وبعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب (EUTM Somalia) ، والقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي (عملية أتالانتا) لمنع ومكافحة القرصنة.