قيادي في حزب (إخوة إيطاليا) يستعد لزيارة واشنطن وكييف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر في حزب (إخوة إيطاليا) اليميني، المتصدر لنوايا التصويت لانتخابات 25 أيلول/سبتمبر البرلمانية، بأن القيادي في الحزب السيناتور أدولفو أورسو سيزور الولايات المتحدة الامريكية وأوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة.

وحسب تلك المصادر، فإن السيناتور أورسو، الذي ترأس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير) خلال هذه الدورة التشريعية، سيؤكد في زيارته المرتقبة لواشنطن وكييف على أن الحزب، بزعامة جورجا ميلوني، “ليس قابلا للتأثير فيما يتعلق بحماية المصالح الوطنية والانتماء للأطلسي”.

وتتهم قوى يسار الوسط تيار اليمين بالغموض في المواقف فيما يختص بالحرب الروسية على أوكرانيا.