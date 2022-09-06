مفوضة أوروبية: تم إصدار حوالي مليون تأشيرة شنغن لمواطنين روس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قالت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية يلفا يوهانسون إنه “حاليا، تم إصدار حوالي مليون تأشيرة شنغن لمواطنين روس”، ووفقًا للمبادئ التوجيهية الجديدة التي ستنشرها المفوضية قريبًا، سيكون من الممكن للدول الأعضاء في التكتل الموحد “مراجعة” هذه التأشيرات.

ورأت يوهانسون، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل الثلاثاء لإعلان تبني الجهاز التنفيذي الأوروبي لمقترح التعليق الكامل لاتفاقية تيسير التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والذي من المقرر أن يقره المجلس الأوروبي الأسبوع القادم، أنه “في الوقت الحالي، لا ينبغي أن يتمتع المواطنون الروس بدخول الاتحاد الأوروبي بسهولة”.

وأردفت “لهذا السبب تتبنى المفوضية مقترح التعليق الكامل للاتفاقية مع روسيا” وبمجرد مصادقة المجلس الأوروبي ستنشر المفوضية الإرشادات الجديدة.