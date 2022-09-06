ميلوني: العقوبات على روسيا أفضل أداة لدينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) جورجا ميلوني إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا هي “أفضل أداة لدينا”.

وردا على سؤال، في مقابلة تلفزيونية تبث بكاملها في وقت لاحق مساء الثلاثاء، حول موقف حليفها في يمين الوسط زعيم حزب الرابطة، قالت ميلوني” (ماتيو) سالفيني لم يقل أن تحديد سقف لأسعار الغاز ليس بالأمر الجيد. أما بالنسبة للعقوبات فهو لم يقل إن زيادة أسعار الغاز تعتمد على العقوبات المفروضة على روسيا”. إلا أنها أضافت، “لكنني لا أعتقد أن العقوبات لا تسبب مشاكل (اقتصادية) لروسيا”.

وكان سالفيني قد أشار مرارا إلى أن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا لم تدفع الأخيرة على وقف حربها على أوكرانيا و”لم تجعلها تجثوا على ركبتيها”. وقال “كلما انتهت الحرب مبكرًا كما انخفضت كلفة الكهرباء والغاز بوتيرة أسرع. لقد قرأت هذا بالأمس في مجلة الإيكونوميست، لأنه إذا قال ذلك سالفيني فسيثير مشكلة، ولكن إذا كتبته الإيكونوميست فلا غبار عليه”