دي مايو: دراغي على رأس حكومة مستقيلة أقل قوة في مفاوضات بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن موقف رئيس الوزراء ماريو دراغي في الاروقة الأوروبية سيضعف بسبب استقالة حكومته.

وقال دي مايو، المنشق عن حركة خمس نجوم، في تصريحات إذاعية الأربعاء “يجب أن نكافح من أجل تحديد سقف لأسعار الطاقة في بروكسل. كان من الممكن أن يكون لدراغي ثقلا أقوى بكثير في المفاوضات مع برلمان (وطني) غير محلول”. وأردف “تحديد سقف للأسعار هو عقوبة لبوتين، وليس من قبيل الصدفة أن يكون هناك حياء من جانب اليمين الايطالي في هذا الموضوع”.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء أن الجهاز التنفيذي الأوروبي سيقترح تحديد سقف لسعر الغاز الروسي من أجل “تقليص عائدات روسيا التي يستخدمها بوتين لتمويل حربه الشنيعة في أوكرانيا “.