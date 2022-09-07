العفو الدولية: روسيا أعلنت حرباً داخلية على منشقين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت منظمة العفو الدولية، إنه “بالإضافة إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا، يبدو أن روسيا منخرطة في صراع داخلي مع المنشقين”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الأربعاء، قدّم المتحدث باسم فرع المنظمة في إيطاليا، ريكاردو نوري “صورة موجزة عن قمع المنشقين في روسيا وفي بيلاروسيا أيضاً”، حيث “يسود القلق بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على الأنصار من عمال السكك الحديدية”.

وأضاف نوري، أن “الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم في بيلاروسيا، فقد تجاوز عدد السجناء السياسيين الألف شخص بكثير”، وذلك “غداة الحكم على المدافعين عن حقوق الإنسان مارفا رابكوفا وأندريه تشابيوك بالسجن 15 و6 سنوات على التوالي”.

وأعرب الناشط الإنساني عن “قلق كبير للغاية من الإعلان عن تطبيق عقوبة الإعدام لمن يدعون أنصار السكك الحديدية، سائقي القطارات، عمال المناولة وموظفي السكك الحديدية الحكومية الذين يعرقلون وصول الجنود، الأسلحة والمركبات العسكرية الروسية إلى أوكرانيا عبر السكك الحديدية في بيلاروسيا”. واختتمت مشيراً الى أن “حكومة مينسك تعتبر هؤلاء إرهابيين وستطبق عقوبة الإعدام بحقهم”.