قادة الجيش الاوكراني يتوقعون استمرار الحرب حتى العام المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استبعد قادة الجيش الاوكراني نهاية الحرب مع روسيا في غضون العام الحالي.

وأشار مقال للقائد العام للقوات المسلحة الاوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني ونائب لجنة الدفاع والاستخبارات التابعة للبرلمان، الجنرال ميخايلو زابرودسكي ، نشرته منصة الوسائط المتعددة الأوكرانية (Ukrinform) إلى أن “الحرب واسعة النطاق، التي شنها الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، تجاوزت منذ فترة طويلة مفهوم الصراع المحلي متوسط ​​الحدة”، وهذا “ينطبق على المؤشرات المكانية، وعدد القوات المشاركة، والقائمة المقنّعة للأسلحة وغيرها من المعدات عالية التقنية المتأصلة في هذه المواجهة العسكرية”.

ونوه المقال الذي جاء بعنوان (كيف تؤمن حملة عسكرية في عام 2023)، بأن “هذا الصراع المحزن” الذي “يتم قياسه بالفعل بالأشهر”، يمتلك “كل الأسباب للاعتقاد بأنه سيتجاوز عام 2022”.