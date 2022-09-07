ايني: اشترينا 11.9 ملايين من أسهمنا بين 29 آب و2 أيلول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن عملاق الطاقة الإيطالي (إيني) عن إعادة شراء 11902780 من أسهمه، في الفترة بين 29 آب/أغسطس و2 أيلول/سبتمبر، بمتوسط ​​سعر قدره 12.0646 يورو للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها 143,602,437.69 يورو، في إطار التفويض بإعادة شراء الأسهم.

وقالت (إيني) في مذكرة الأربعاء، إنه “منذ بداية هذا البرنامج، اشترينا 68,564,905 أسهم، بما يعادل 1.92٪ من رأس مال الشركة، وبقيمة إجمالية قدرها 820.761.493 يورو”.

وأشارت مجموعة الطاقة إلى أنها “بعد عمليات الشراء المذكورة، والتي أخذت بالاعتبار الأسهم الموجودة في المحفظة أصلا وإلغاء 34,106,871 سهماً تمت الموافقة عليها من قبل اجتماع المساهمين في 11 أيار/مايو الماضي، بحوزتنا الآن 100،296،207 أسهم”، وهي “تساوي 2.81٪ من رأس المال”.