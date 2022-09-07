وكالة الطاقة المتجددة: COP28 في دبي سيكتسي أهمية سياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أبو ظبي ـ أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (Irena)، فرانشيسكو لاكاميرا عن الاقتناع بأن مؤتمر (COP28) الأممي حول التغيرات المناخية، الذي ستستضيفه دبي العام المقبل، سيكتسي أهمية سياسية.

هذا ويحمل لاكاميرا جدول أعمال بالأحداث اعتباراً من الآن وحتى عام 2023، حيث تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الأممي فرانشيسكو لاكاميرا، المدير العام لشركة إيرينا، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.، ومقرها في أبو ظبي.

ولدى عودته من إندونيسيا، حيث انعقد في الأيام الأخيرة منتدى إيرينا للاستثمار، والذي شاركت في استضافته إندونيسيا في إطار اجتماع مجموعة العشرين الوزاري حول انتقال الطاقة، تحدث لاكاميرا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، للتعليق على الحدث، إضافة إلى استعراض الالتزامات المستقبلية للوكالة.

كما تحدث مدير (إيرينا) عن “وثيقة (بالي كومباكت)، التي تنطوي على مبادئ لتسريع تحولات الطاقة، وقال إن “ما تمكنت الرئاسة الإندونيسية من بنائه هو وثيقة جيدة، تؤكد على التعاون الدولي، تسهم بالحد من عدم المساواة، وتساعد البلدان الأقل ثراءً والأقل نمواً على تحقيق أهداف اتفاقية باريس”.

وأشار إلى أن “هناك تأكيد مهم وقوي على التعاون”، مبيناً أنه “يكفي مجرد النظر إلى ماذا حدث في باكستان”، وقال: “سوف تتكرر مثل هذه الأحداث أكثر فأكثر إذا لم نتخذ أي إجراء”.

هذا وقد مرت أربع سنوات منذ أن تولى لاكاميرا منصب المدير العام للوكالة الدولية التي تضم أكثر من 180 دولة ملتزمة باستخدام الموارد والتقنيات المتجددة.

ويقع المقر الرئيسي لوكالة (إيرينا)، وهو مثال رائع للهندسة المعمارية المستدامة بيئيًا، مع أكثر من 50٪ من إعادة استخدام المياه و75٪ من توفير الطاقة، في الضاحية الصحراوية للعاصمة، في مدينة مصدر.

وبهذا الصدد، قال لاكاميرا إن “مصدر ليست مجرد مدينة، بل اسم الوكالة الإماراتية التي بدأت الاستثمار بمصادر الطاقة المتجددة منذ 15 عامًا”، موضحاً أن “الإمارات كانت من أوائل الدول التي استثمرت بشكل منهجي في الخارج، وهي اليوم في أكثر من 40 دولة”.

وتابع، “إنها تستضيف بعضًا من أكبر الحدائق الشمسية في العالم، مع ظروف اقتصادية استثنائية، وهي ملتزمة باستخدام الهيدروجين، بما في ذلك الأخضر منه. إنهم يتطلعون إلى المستقبل ويتحركون بمنطق مقبول في رأيي. في الواقع”، مبيناً أن “المشكلة في الواقع، لا تكمن في تدمير النظام الحالي، بل في إنشاء نظام جديد يسند الاقتصاد ويدعمه”.

وأشار مدير (إيرينا) إلى أن الإمارات “أول دولة خليجية تلتزم بحياد الكربون بحلول عام 2050، وتجري الاستعدادات فيها على ضوء مؤتمر المناخ الذي سيفتح أبوابه في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في إكسبو سيتي دبي”، والذي “سيكون تقييماً”، أي أنه “سيأخذ بالاعتبار ما يجب القيام به، لذلك، فحتى من وجهة النظر السياسية، سيكون المؤتمر مهماً بشكل خاص”. وأردف: “إن هذا ملتقى طرق للثقافات ومفترق طرق للمصالح، شمال وجنوب العالم، غربه وشرقه”.

وحتى ذلك الحين، تشارك وكالة (إيرينا) بالمشروع الذي يحمل اسم (تحالف تحييد الكربون في الصناعة)، والذي يضم حوالي خمسة عشر شركة دولية رائدة. سيعقد الاجتماع الأول خلال دورة (COP27) في شرم الشيخ بمصر.

وقال لاكاميرا، إنه “إذا تم تعريف ذلك على أنه مؤتمر مناخي أفريقي، فسيكون (COP 28) فرصة لملتقى المسارات العالمية المختلفة. أعتقد أن الإمارات، على وجه التحديد بسبب تصميمها، قادرة على التغلب على الموقف التفاوضي المُتّبع في هذه المؤتمرات، والعمل على التنفيذ”. واختتمت بالقول “سيرغبون بترك بصمة ملموسة لأنهم من الناحية الثقافية، يركزون على العمل”.