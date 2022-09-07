حصيلة كوفيد 19 في إيطاليا: 17574 إصابة و80 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 17,574 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيها في أرجاء البلاد اليوم الأربعاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 80 حالة وفاة أخرى، ليبلغ عدد الضحايا منذ بداية الوباء 176,009 شخصاً إجمالاً”.

وذكرت النشرة الصحية أن “إجمالي حالات الإصابة حاليا يبلغ 21,987,295 شخصاً”، وأنه “منذ يوم أمس، تم إجراء 163,107 تحليل كشف عن العدوى، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 10.8٪”.

ولفتت النشرة إلى أنه “تم إجمالاً، إجراء 243,426,378 تحليل كشف عن العدوى، وكان عدد الأشخاص الذين تم اختبارهم 63,371,581”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “المرضى الذين يعانون من الأعراض حالياً يبلغ عددهم 4299″، وهم “بانخفاض بمجموع 160 حالة مقارنة بالأمس”، بينما “يقبع 184 مريضا في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، وهم بزيادة بحالة واحدة مقارنة بيوم أمس”. واختتمت بالقول إن “معدل حالات الدخول اليومي إلى المستشفيات بلغ 27 شخصاً”.