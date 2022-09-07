جمعية بابوية: نجازف بالتعود على الحرب في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مدير جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية (ACS) أليساندرو مونتيدورو، “إنه لمن المحزن أن أقول، إنني قد أدركت بالفعل في أيار/مايو الماضي، أن هناك نوعًا من التعّود على الصراع”، واليوم “بعد أكثر من 6 أشهر على بداية الحرب، تتعزز عملية التعوّد هذه”.

في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الأربعاء، أضاف مونتيدورو، أن “الشعب الأوكراني قد اعتاد على هذا الصراع، الذي بدأ فعليًا عام 2014 في منطقة إقليمية أكثر تحديدًا، ويُفهم الآن على أنه استمرار، لكن على مساحة أوسع بكثير”، موضحًا أن “هذا هو الخوف الكبير الذي شعرت به عندما تحدثت في أيار/مايو الماضي مع ممثلي السلطات الدينية، وكذلك مع مدنيين، عسكريين وسياسيين أوكرانيين أيضاً”.

وتابع، “لقد لمست فكرة أن نهاية هذه الحرب يمكن أن تستمر مع مرور الوقت، حتى لسنوات، كنوع من العادة أو الإدمان، سواء أكان من جانب السكان الأوكرانيين أم من جانب البلدان التي رأت نفسها بشكل غير مباشر متورطة في الأعمال الحربية”.

وأشار مدير الجمعية البابوية إلى أنه “نظراً لعدم وجود عملية مفاوضات سلام ما على الأبواب، فلا شيء يستثني أنه خلال عام أو أكثر لن نجد أنفسنا نعلق باللهجة والمحتوى نفسهما على ما يحدث في أوكرانيا، مع اختلاف وحيد، أن من المحتمل أن يكون هناك عدد أقل من وسائل الإعلام التي تثير الانتباه إلى ما يحدث بالفعل”.