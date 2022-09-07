جمعية بابوية: الأخت ماريا دي كوبي قربان دم آخر لتبشير أمم أفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت جمعية بابوية، إن “مقتل الأخت ماريا دي كوبي، تضحية دم أخرى لتبشير الأمم الأفريقية”.

وكان هجوم إرهابي يفترض أنه جهادي، وقع الليلة الماضية في بلدة تشيبيني بموزمبيق، أودى بحياة الأخت ماريا دي كوبي، وهي راهبة إيطالية من رهبنة كومبونية الإرسالية تبلغ من العمر 84 عامًا، من سكان مقاطعة فيتوريو فينيتو (شمال)، والمرسلة في إفريقيا منذ عام 1963.

راهبات أخريات تم إنقاذهن بعد أضرمت النيران بمباني الإرسالية. تمكن كاهنان من الفرار هما لورنزو بارو ولوريس فيناديل، بينما استقبلت رعية تشيبيني التابعة لأبرشية ناكالا، بالنازحين الفارين هرباً من الجماعات الإرهابية الإسلامية.

وبهذا الصدد، قال مدير جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية (ACS) أليساندرو مونتيدورو، إن “نمو وتركز المنظمات الإجرامية، التطرف الإسلامي والإرهاب الجهادي يُعدّ منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017، من بين أكبر التهديدات بالنسبة للسكان، لا سيما في مقاطعة كابو ديلغادو، شمال البلاد”.

وتابع: “هناك الآن آلاف الضحايا للجماعات الإرهابية المحلية، وفي مقدمتها جماعة السنة وكذلك الجماعة، المعروفة محليًا باسم الشباب. يتم إنشاء جيل جديد من المشردين داخليا، الذين تجاوزت أعدادهم الآن الـ800 ألف، ومن الواضح أن الحكومة غير قادرة على السيطرة على الأنشطة الإجرامية والإرهابية الإسلامية”، واختتم مبيناً أن “على القادة الدينيين أيضًا إدانة وعزل التطرف بعزم أكبر، لأن هذا الأمر لا يقتصر على السلطات المدنية وحسب”.