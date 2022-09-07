العفو الدولية: دعاوى قضائية ضد روس أبدوا معارضتهم للحرب في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت منظمة العفو الدولية، إن في روسيا، “لدينا حوالي 200 دعوى قضائية معلقة ضد أشخاص أعربوا عن معارضتهم للحرب في أوكرانيا”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الأربعاء، أضاف المتحدث باسم فرع المنظمة في إيطاليا، ريكاردو نوري، أن “ثمانين من هذه الإجراءات تطبق في إطار جريمة جديدة متمثلة بنشر معلومات كاذبة عن القوات المسلحة، والتي يعاقب عليها القانون”، والتي “تتراوح إداناتها بين 5 إلى 10 سنوات، وقد تصل في بعض الحالات إلى 15 عاما أيضاً”.

وتابع نوري، “في بداية الشهر، نشرنا عشر قصص مختارة لأشخاص في السجن، مستشارين سابقين في المدينة، نشطاء، ناشطات، صحفيين، محكوم عليهم، ومن هم في انتظار المحاكمة”. وأردف: “إذا أضفنا التطورات السلبية الأخرى، مثل الحكم بالسجن 22 عامًا على الصحفي إيفان سوفرونوف وإغلاق صحيفة (نوفايا غازيتا)، فسيكون الأمر بالنسبة لروسيا، كما لو أنها بالإضافة إلى الحرب ضد أوكرانيا التي تنتج الفظائع، تتورط موسكو بصراع داخلي ضد المنشقين”.

وخلص مدير فرع إيطاليا للعفو الدولية الى القول، إن “بيلاروسيا أيضاً تطبق الأساليب القمعية نفسها التي تتبعها الدولة المرجعية”، أي روسيا.